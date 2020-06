অসহায় মানুষদের পাশে জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা

মৃদুভাষণ ডেস্ক :: জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নিজস্ব তহবিল তথা জালালাবাদ ভবন ট্রাস্ট, জালালাবাদ জাকাত ফান্ড ও বিভিন্ন দেশে অবস্তিত জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগী সংগঠন ও জালালাবাদবাসী মানুষদের আর্থিক সহযোগিতায় আমরা অসহায় স্বজনদের কাছে সামান্য সেবা পৌঁছাতে পেরেছি। করোনার এই মহামারির দুঃসময়ে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে আমরা এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আব্দুল মুবিন ও সাধারণ সম্পাদক এড. জসিম উদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানান।

এসোসিয়েশন কর্তৃক বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন সময় কি ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ম ধাপঃ সিলেট বিভাগের ডাক্তার ও নার্সদের সুরক্ষার জন্য ৪.৫০ লক্ষ টাকা খরচে ১০০০টি পিপিই প্রদান।

২য় ধাপঃ ঢাকায় বসবাসরত জালালাবাদবাসী ৩০০টি অসহায় ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে ৪.৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৩য় ধাপঃ সিলেটে ডাক্তার ও নার্সদের যাতায়াত সুবিধার জন্য সার্বক্ষণিক ২টি মাইক্রোবাস ( এ পর্যন্ত ৩.০০ লক্ষ টাকা খরচে ) এর ব্যবস্থাকরণ।

৪র্থ ধাপঃ বৃহত্তর সিলেট বিভাগের ৪টি জেলা ও সিলেট মহানগর সহ সর্বমোট ২৫০০টি পরিবারকে প্রায় ১২.৭০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৫ম ধাপঃ জালালাবাদ যাকাত তহবিলের মাধ্যমে প্রায় ২৮২ টি পরিবারের মাঝে প্রায় ৫.১৯ লক্ষ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান।

৬ষ্ঠ ধাপঃ প্রবাসী সিলেটি রেমিট্যন্স যোদ্ধা ৭ টি অসহায় পরিবারের মধ্যে ১৪০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৭ম ধাপঃ জালালাবাদ যাকাত তহবিল হতে সিলেটের কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের মাধ্যমে অসহায় করোনা রুগীদের সাহায্যে ৩.৮৬ লক্ষ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান।

৮ম ধাপঃ সিলেটের নর্থ ই্স্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা রুগীদের সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান।

এসোসিয়েশন ভবিষ্যতে যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে তা নিম্ন রূপ

১.করোনা পরবর্তী সময়ে গরীব ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

৩. বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের করোনা রোগীদের জন্য আরো নিরবচ্ছন্ন কার্যকর সহায়তা প্রদান।

৪. জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহিত ২.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ ও বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

করোনা ভাইরাস ধীরে ধীরে আমাদেরকে গ্রাস করে চলেছে, পৃথিবী তার আপন জৌলুশ হারিয়ে ফেলেছে আর আমরা অসহায়ত্ববোধ করছি। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে এসোসিয়েশন উপরোক্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই, আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনারা (বৃহত্তর সিলেটবাসী) যে যেখানেই থাকুন না কেন মহামারির এই সংকটময় মুহূর্তে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অসহায় মানুষের সেবার লক্ষে গঠিত তহবিলে আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশন তথা জালালাবাদবাসীর পাশে দাঁড়ান।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানাঃ

Pls send your contribution to:

Jalalabad Association Relief fund :

A/C# 0557101045286.

Jalalabad Association Zakat fund:

A/C# 0557101093925.

Pubali Bank ltd.

Kawran Bazar Br. dhaka

BKash +8801722912748