জনাব ও বেগম এস বি চৌধুরী

সি এম তোফায়েল সামি :: আমাদের পরিবারের এক সময়ের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন বেগম সুরাইয়া সাজিদ চৌধুরী ডাকনাম বেবি। ডাক নামেই উনাকে বেশী জানেন। আজ তিনি চলে গেলেন পরলেকে। স্বামী মরহুম জনাব সাজিদুল বার চৌধুরী সাহেব যিনি SB Choudhury নামেই বেশি পরিচিত।জনাব সাজিদুল বার চৌধুরী সাহেব যিনি SB Choudhury নামেই বেশি পরিচিত। Late SB Choudhury, CSP was 1st Bangali to enter into Civil Service of Pakistan in 1948. Actually he passed the written examinations of ICS in 1947 during British Raj and passed the Viva after Pakistan in 1948. 1948 batch of CSP was 1st batch of CSP and 19 persons were recruited and SB Choudhury was only Bangalee. He is from Bohra village of Madabpur Upazilla of Habiganj district of greater Sylhet. এর পূর্বে বৃহত্তর সিলেট থেকে আমার জানামতে দুই জন ICS ছিলেন জনাব গজনফর আলী খান ও জনাব গুরুসদয় দত্ত। CSP র পূর্বসূরি ছিলো ICS আর উত্তরসূরী BCS( Admn)। Before joining CSP he was of Assam Civil Service from 1943 to 1947. After joing CSP he was SDO, Thakurgaon. DC, Faridpur and then DC, Tipperah( Comilla). He was Director General NIPA Member Finance WAPDA during Pakistan time when Late DK Power, ICS was Chairman. রাজশাহী বিভাগের কমিশনার ছিলেন তখন খুলনা বিভাগ রাজশাহীর সাথে ছিলো। পরবর্তীতে ঢাকা বিভাগের কমিশনার হন। He was very stylist person. খুব সুন্দর করে কথা বলতেন।

উনি single knot টাই পরতেন যেটা আমি এখনো অনুকরণ করি। যাক। He was Hon’ble Member East Pakistan Board of Revenue with rank of Chief Secretary. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনি সচিব হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত হন। He was born in 1922, July 1st and died in 1992 জুম্মা নামাজে যাওয়ার পথে উনি মৃত্যু বরন করেন।

এসবি চৌধুরী সাহেবের এক ভাই মরহুম এবি চৌধুরী সাহেব আমার অনুজ কয়েস সামি C M Koyes Sami শশুড় অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী মেহবীন সামীর পিতা। উনার বড় ভাই মরহুম এমবি চৌধুরী সাহেব আমার কলেজ শিক্ষক ছিলেন ১০০ বৎসর বয়সে তিনি দুই বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেন। এসবি চৌধুরী সাহেবের সবচেয়ে বড় ভাই ছিলেন হবিগঞ্জের প্রখ্যাত লইয়ার আমার পিতার বন্ধু মরহুম মতিউল বার চৌধুরী সাহেব , আরো দুই ভাই মরহুম সিরাজুল বার চৌধুরী সাহেব (Rtd Conservator, Forests) ও মরহুম মনিরুল বার চৌধুরী সাহেব ( উপজেলা চেয়ারম্যান) এবং দুই বোন। মরহুম এসবি চৌধুরী সাহেবের শশুর অর্থাৎ মরহুম সুরাইয়া চৌধুরীর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আসামের DPI মরহুম আবুল লেইস সাহেব। পুরা নাম Prof. Abul Lais Saaduddin Muhammad, MBE, OBE. এক সময় তিনি সিলেট এমসি কলেজের Principal ও ছিলেন। মরহুম সুরাইয়া চৌধুরীর মাতা যাকে আমরা নানী ডাকতাম তিনি একসময়ের আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদউললার আত্মীয়। মরহুম সুরাইয়া চৌধুরীর মায়ের বাসা আর আমাদের নানার বাসা সিলেট আম্বরখানা সামনা সামনি বাসা। খুব বিদুষী মহিলা ছিলেন তিনি। মরহুম সুরাইয়া চৌধুরী আমাদের মা খালাদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উনার বোন মরহুম জাহানারা হামিদ ( Rose) ছিলেন মরহুম আবদুল হামিদ সাহেব অবসরপ্রাপ্ত Chief Conservator of Forest/ Inspector General of Forests, Bangladesh এর স্ত্রী এবং অবসরপ্রাপ্ত সচিব আশফাক হামিদের মাতা। মরহুম আবদুল হামিদ সাহেব ১৯৪৫ সালে Senior Forest Service এ যোগ দেন।Inspector of Forest was upgraded post like Secretary to the Government.হামিদ সাহেবকে আমরা খালু ডাকতাম আমাকে খুব স্নেহ করতেম। মরহুম সুরাইয়া চৌধুরীর মেয়ে মরহুম নীনা তাঁর ছেলে শাহেদ উনাকে দেখাশোনা করতো। শাহেদ উনাকে আগলিয়ে রেখেছিলো like a son which is unparalleled. সে তাঁর মরহুম নানীকে বন্ধু বলতো। উনার একমাত্র পুত্র শাহরিয়ার Shah Chaudhuri লন্ডন প্রবাসী সে আমার অনুজ হায়াত সামীর Cm Hayat Sami র বন্ধু।

সৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক পুরানো কথা মনে পড়ে গেলো। মরহুম সুরাইয়া চৌধুরীর ভাই ছিলেন ফুল ভাই, মুকুট ভাই, সুইট ভাই সবাই আমাদের খুব প্রিয়। উনাদের এক ভাই লন্ডন প্রবাসী ছিলেন আরেক ভাই গৌহাটি থাকেন। ফুল ভাই ও ভাবীর সাথে আমার অনেক সৃতি। চট্টগ্রাম আমরা এক সাথে ছিলাম। ছেলে মেয়ে দুটি খুব ভালো রানা ও রুমি। Rimmi Maahin মুকুট ভাবী ও খুব ভালো। সুইট ভাইএর সাথে লন্ডনে শেষ দেখা।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি মরহুম সুরাইয়া সাজিদ চৌধুরী ও মরহুম সাজিদুল বার চৌধুরীকে বেহেশত নসিব করুন। আমিন।

সিএম তোফায়েল সামী

ঢাকা ০১.০২.২০২০