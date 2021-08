ইউটিউব দেখে বানালেন হেলিকপ্টার, উড়াতে গিয়ে তরুণের মৃত্যু (ভিডিও)

মৃদুভাষণ ডেস্ক :: ইউটিউব দেখে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা ছাড়াই নিজে নিজে হেলিকপ্টার বানিয়েছিলেন মাধ্যমিকের গণ্ডি না পেরেনো এই তরুণ। সেই হেলিকপ্টার পরীক্ষামূলকভাবে উড়াতে গিয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মৃত্যু হয় ওই তরুণের।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের মহারাষ্ট্রের ফুলসাওয়াঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা শেখ ইসমাইল নামে ২৪ বছর বয়সী ওই তরুণ ইউটিউব দেখে এক আসন বিশিষ্ট প্রোটোটাইপ একটি হেলিকপ্টার নির্মাণ করেন।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দেওয়া ইসরাইলের স্বপ্ন ছিল বিস্ময়কর কিছু করে তার গ্রামের সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই তিনি নিজের ডাক নামের সাথে মিলিয়ে ‘মুন্না হেলিকপ্টার’ নির্মাণ করেন।

ইসমাইলের বন্ধু শচীন গণমাধ্যমকে জানান, থ্রি ইডিয়ট সিমেনার র্যা ঞ্চো চরিত্র ভীষণ প্রভাবিত করে ইসমাইলকে। তাই তিনি অসাধারণ কিছু করার জন্য গ্রামে বসেই হেলিকপ্টার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

পরে ইউটিউবে হেলিকপ্টার বানানোর বিভিন্ন ভিডিও দেখে নিজেই হেলিকপ্টার বানানো শুরু করেন ইসমাইল। হেলিকপ্টারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে ইসমাইলের প্রায় দু’বছর লেগেছিল। স্টিলের পাইপ দিয়ে তিনি হেলিকপ্টারের পাখা বানান। মারুতি ৮০০ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় হেলিকপ্টার চালানোর জন্য।

ইসমাইল চেয়েছিলেন ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে পুরো গ্রামের উপর হেলিকপ্টার নিয়ে চক্কর দিতে। এজন্য গত ১০ আগস্ট তিনি বন্ধুদের সামনে হেলিকপ্টারটি পরীক্ষামূলক উড্ডড়ন করেন।

ইসমাইল হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন চালু করার প্রায় সাথে সাথেই হেলিকপ্টারের পেছনের লেজের অংশ মূল শরীর থেকে খুলে হেলিকপ্টারের উপরের পাখায় আঘাত করে। স্টিলের পাখা ইসলাইলের গলায় আঘাত করলে সাথে সাথেই হেলিকপ্টার থেকে অচেতন হয়ে পড়ে যান ইসমাইল। বন্ধুরা তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim, 24 years old welder from a small village in yawatmal,Maharashtra.

He had built a helicopter. So for the last 2 years Ismail had been working hard to build a helicopter and his dream was slowly coming true. However,he died while undergoing trial. #RIP pic.twitter.com/SCkG4e9hYb

