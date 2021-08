কাবুল থেকে যেভাবে গুজরাটে আনা হল ভারতীয় কূটনীতিকদের (ভিডিও)

মৃদুভাষণ ডেস্ক :: কাবুল থেকে ১৩০ জন ভারতীয়কে নিয়ে মঙ্গলবার দেশে ফিরেছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমান। এর আগে সোমবার রাতে আরও একটি বিমানে করে ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, কাবুল থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং অন্য কূটনৈতিক কর্মীদের নিয়ে মঙ্গলবার একটি বিমান পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে অবতরণ করেছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগে কাবুল থেকে ভারতীয় ওই বিমানটি যাত্রা শুরু করেছিল।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সূত্রে জানা গেছে, রোববার তালেবান কাবুল দখলের পরেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর দু’টি সি-১৭ বিমান কাবুলে পাঠানো হয়। সে বিমানগুলোতে দূতাবাস কর্মী ও ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের জওয়ানদের ফিরিয়ে আনার কথা ছিল।

সোমবার রাতেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। তারপরেই মঙ্গলবার সকালে কাবুলে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডনসহ দূতাবাস কর্মী ও ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের জওয়ানদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

The Indian Air Force C-17 aircraft that took off from Kabul with Indian officials has landed in Jamnagar, Gujarat.

