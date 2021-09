দুই টানেলের মধ্যে বিমান উড়ালেন পাইলট (ভিডিও)

মৃদুভাষণ ডেস্ক :: রানওয়ে নয়, বরং টানেলের মধ্য দিয়ে বিমান উড়িয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এক পাইলট। দুই টানেলের মধ্য দিয়ে বিমান উড়ানোর ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

জনপ্রিয় এনার্জি ড্রিংকস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রেড বুল টুইটারে প্রথম ওই আপলোড করে। সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে, ইতালির পাইলট দারিও কোস্তাই ছোট একটি রেসিং বিমান তুরস্কের বিখ্যাত কাতালকা টানেলের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷

নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে পাইলট জানান, সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটে গেছে৷ প্রথম টানেল থেকে বের হওয়ার পর বাতাসের ধাক্কায় বিমানটি ডান দিকে সরে যাচ্ছিল। তখন গতি কিছুটা কমাতে হয়েছিল৷ তবে আমি কেবল বিমানটিকে সোজা ওড়ানোর দিকেই নজর রেখেছিলাম।

ওই ভিডিও দেখে অনেকেই পাইলটের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। তবে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য নেতিবাচক মন্তব্যও জুটেছে পাইলটের কপালে।

so Dario Costa just became the first person to fly a plane through TWO tunnels and we are literally speechless🤯 #givesyouwiiings #worldrecord pic.twitter.com/Uk3RFqeVPZ

— Red Bull (@redbull) September 4, 2021