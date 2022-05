Nell’eventualita che preferisci fare da PC, eccoti spiegato mezzo funziona Oktitle

Ti faccio spettatore in quanto, pigiando sulla suono Likes verso deposito schermo, puoi rendere visibile i like ricevuti e quelli accordati, mentre selezionando la dicitura Conversations (di continuo nella parte sopra deposito della schermata dell’app) puoi accedere alle tue conversazioni. Verso quanto riguarda la gestione del tuo spaccato e delle impostazioni dell’app e gli acquisti in-app, pigia sulla canto Profile corrispondenza mediante abietto a conservazione.

Hai precisamente fabbricato un account circa OkCupid? Durante tal evento, una cambiamento avviata l’app sul tuo smartphone ovvero tablet, puoi loggarti facilmente facendo tap sulla verso Sign Sopra situata per alto per forza conservatrice e digitando, nei campi appositi, il tuo recapito email e la password associata. In alternativa, puoi accedere passaggio Facebook selezionando la espressione Sign in with Facebook giacche trovi in abietto.

Maniera funziona OkCupid da PC

Nella cambiamento pagina visualizzata, scegli se regolare il tuo account mediante Facebook, facendo clic sul martellante adatto e fornendo le relative credenziali d’accesso, altrimenti corso email, compilando il bivacco intitolato, pigiando poi sul bottone Next localita in basso, digitando la password perche intendi prendere, facendo clic sul interruttore Sign up, spuntando la scompartimento Non sono un robot e selezionando le immagini indicate.

Per attuale segno, fai clic sul bottone Next e rispondi alle domande relative alla tua soggetto e ai tuoi interessi affinche ti vengono poste, compilando i campi verso schermo e selezionando le opzioni pertinenti. Per avanzare frammezzo a i vari questi, devi pigiare perennemente sul bottone Next. Ti verra altresi chiesto di aggiungere delle tue ritratto (perche puoi inserire pigiando sul palpitante insieme la macchina fotografica e il figura “+” e selezionandole da Facebook, dal PC o da Instagram) e di inserire la tua memoria.

Durante seguito, clicca sul bottone Continue e continua verso sottomettersi ai quesiti che ti vengono posti selezionando le risposte pertinenti e pigiando, di avvicendamento per acrobazia, sul bottone Submit. Qualora reputi un qualunque richiesta particolarmente prestigioso, spunta la scomparto This is important to me in quanto compagno mediante diminuito. Tieni partecipante affinche non sei riconoscente verso obbedire per tutte le domande: nell’eventualita che vuoi saltarne alcune, ti bastera cliccare sul attacco Skip this question luogo sopra basso.

Successivamente, ti saranno mostrati una sfilza di profili a te affini, sulla base delle informazioni fornite e delle risposte date: puoi manifestare quelli affinche ti interessano cliccando sul tasto con la corpo celeste e puoi togliere quelli perche, anziche, non reputi interessanti pigiando sul germoglio unitamente la “x”.

Dato che un particolare fruitore ti interessa particolarmente, clicca sul collegamento View Profile affinche trovi dopo le sue ritratto, sopra sistema tale da poterne rendere visibile il contorno con uso dettagliata. Dato che vuoi, puoi contattarlo facendo clic sul gemma Like e inviandogli un messaggio mediante l’apposita persiana di colloquio perche andra ad sfogarsi nella dose con abietto per conservazione della vicenda.

Dalla pagina del profilo puoi altresi aggiungere un consumatore ai preferiti, pigiano sul martellante […] posto accanto al notorieta e selezionando la tono Bookmark dal menu che si apre, e bloccare l’utente oppure segnalare degli abusi cliccando, riguardo a, sulle voci Block ovvero Report annesse continuamente al identico menu.

Nell’eventualita che e mentre riceverai una risposta alla chat avviata oppure qualora un diverso fruitore ti scrive, la bene ti verra segnalata collegamento un’apposita dichiarazione sull’icona del giornalino nella ritaglio mediante forte per dritta della facciata di OkCupid. Pigiandoci su potrai intuire i messaggi e, volendo, avanzare la colloquio. L’icona unitamente la stellina, quella cosicche trovi sempre nella porzione mediante apice per dritta della facciata di OkCupid, ti consente, al posto di, di rendere visibile i like ricevuti e quelli accordati.

Nel caso che il maniera di visualizzazione dei profili degli gente utenti proposto per uso predefinita da OkCupid non dovesse piacerti, potrai visualizzare con l’aggiunta di iscritti per simultanea facendo clic sul collegamento Browse Matches situato mediante cima verso mano sinistra. Dalla scritto in argomento, puoi e profittare i filtri di ricerca per visualizzare solo gli account rispondenti a specifiche caratteristiche.

Verso quel affinche concerne la direzione del tuo spaccato, delle impostazioni del incarico e degli utenti preferiti, fai clic sulla tua immagine situata con cima verso dritta e seleziona, a proposito di, le voci Profile, Settings oppure Bookmarks dal menu perche compagno. Nel caso che poi sei allettato verso procedere con gli acquisti in-app, seleziona la canto Purchase A-List e scegli l’opzione giacche preferisci (e il inerente metodo di corrispettivo) dalla foglio cosicche ti viene mostrata.

Mentre lo vorrai, potrai disconnetterti dal incarico facendo clic sulla tua rappresentazione mediante apogeo per destra e selezionando la canto Sign Out. A causa di collegarti di nuovo, dovrai recarti sulla home page di OkCupid, cliccare sul brocca Sign durante localita con apogeo a conservazione e battere i tuoi dati d’accesso nei campi su schermo ovvero, nel fatto del login accesso il social rete informatica di Mark Zuckerberg, schiacciare sulla verso Sign in with Facebook e scrivere le credenziali in loggarti al tuo account.

Sopra evento di dubbi ovverosia problemi

Hai alcova con la sentenza prudenza le informazioni contenute per questo tutorial ciononostante non ti e attualmente quantita lucente mezzo funziona OkCupid? All’epoca di l’uso del favore sei andato coincidenza verso qualche fatica verso cui non sei riuscito verso far faccia e ti piacerebbe conoscere maniera risolvere? Date le circostanze, il miglior consiglio perche posso darti e privo di tenebre di questione quegli di esaminare la foglio Web dedicata al base e all’assistenza sul situazione di OkCupid.

Sulla foglio in argomento sono disponibili numerosi articoli, mediante i quali viene spiegato il meccanica del contributo e come eleggere per imbrogliare le problematiche piuttosto comuni. Gli articoli sono tutti suddivisi a causa di categoria (le trovi sopra equivalenza delle sezioni Get Started e Help Articles) tuttavia nell’eventualita che dunque facendo non riesci per riconoscere cio in quanto ti interessa, puoi addirittura attuare una ricerca a causa di ragionamento centro, digitando la keyword di richiamo nella sbarra mediante sommita e selezionando il esortazione attinente (dato che comprensivo).

Alternative per OkCupid

Hai sperimentato per non molti occasione OkCupid tuttavia non ti ha soddisfatto e vorresti in quel momento perche ti consigliassi certi altro attivita di dating online? Ti accontento immediatamente. In questo luogo al di sotto, invero, trovi un elenco di quelle che ritengo avere luogo le con l’aggiunta di interessanti alternative al minuto presenti sopra piazzale. Scegli proprio quella cosicche ritieni possa contegno soprattutto al caso tuo.

Verso maggiori dettagli cura i servizi non di piu menzionati, ti proroga alla libro delle mie guide dedicate mediante usanza lista ai migliori siti di incontri e alle app durante incontri.